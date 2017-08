Hohe Nitratwerte im Grundwasser belasten in Delitzsch und Umgebung das Trinkwasser nicht

Stichroben des Vereins VSR-Gewässerschutz haben in Delitzsch, Schkeuditz und Krostitz ergeben, dass das Wasser in privaten Brunnen mitunter stark mit Nitraten belastet ist. Diese werden durch das oberflächennahe Grundwasser gespeist. Ist damit auch das Trinkwasser in Gefahr? Die LVZ hat nachgefragt, auch bei den in der Kritik stehenden Bauern.