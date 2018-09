Hohenossig

Vier Wochen, fünf Künstler, sechs Frauen und Männer, die als Drucker helfen. Wie viele Arbeiten beim 28. Sächsischen Druckgrafik-Symposion entstehen, wird sich zeigen. Klar ist für alle: Es ist eine Zeit, in der sich die fünf Auserwählten nur einem Ziel widmen: der Umsetzung ihrer Ideen, ihrer Kunst. Und die präsentiert sich ganz unterschiedlich.

Pflanzen- und Tierwelt

Soenke Thaden sagt, dass Tiere und Pflanzen auf seinen Bildern die Hauptrolle spielen. Das klingt erst einmal harmlos. So sitzt er am Arbeitstisch im Künstlerhaus Hohenossig, ein Foto mit exotischen Pflanzen vor sich, das er im botanischen Garten aufgenommen hat. Elemente, die er in seine Bilder einarbeitet. Diese können idyllisch oder dekorativ wirken, aber auf einigen geht es schon auf dem ersten Blick äußerst unfriedlich zu. Da kann schon mal ein riesiger Krebs mit einer Giraffe ringen. Auch auf einer seiner ersten Radierungen wird ums Überleben gekämpft, trotz der Natur mitten im heißen Großstadtdschungel: Eine Ratte bemächtigt sich einer Fangschrecke, einer Gottesanbeterin. Werden, Vergehen. Viel Leben vor der toten Häuserwand im Hintergrund.

Von der Nordsee nach Leipzig

Soenke Thaden, Jahrgang 1987, kommt ursprünglich aus dem Wangerland. In der Urlaubsregionen an der niedersächsischen Nordsee ist er mit dem Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern aufgewachsen. Möglicherweise hat das die künstlerische Auseinandersetzung mit der Natur geprägt. Aber Landwirt wurde er nun mal nicht. Er studierte Kunst zunächst an der Hochschule in Ottersberg, später wechselte er nach Leipzig. Dort erhielt er vor einem Jahr das Diplom mit Auszeichnung, dort lebt er heute. Die Situation des gemeinsamen Arbeitens, die er nun beim Symposion in Hohenossig wiederfindet, ist ihm sehr vertraut.

Von Heike Liesaus