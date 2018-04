Wölkau/Krostitz

Am Ende geht es vielleicht nur mit Zwang. Dem Zwang zur Leine, wann immer der Hund im Ort unterwegs ist. Ob nun im Hundesteuerzahlern gegenüber freundlichen Schönwölkau oder beim Verwaltungspartner Krostitz, Hunde sorgen in letzter Zeit immer wieder für Diskussionsstoff.

Ärger in Krostitz

Der Krostitzer Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU) musste sich jüngst mit einem Appell an die Öffentlichkeit wenden, weil in seiner Gemeinde Hundebesitzer ihre Vierbeiner nicht richtig führten, die Tiere ohne Leine und zum Beispiel auf Spielplätzen unterwegs waren. Dabei, so Frauendorf, hätten Tiere auf Spielplätzen, Sportanlagen und Friedhöfen gar nichts zu suchen. Zudem legt die gemeinsame Polizeiverordnung der Verwaltungsgemeinschaft Krositz/Schönwölkau fest, dass Hunde grundsätzlich in öffentlichen Anlagen an der Leine zu führen sind. Das klappte zuletzt immer schlechter. Und dass man die Hinterlassenschaften seines Hundes beseitigt, scheint in Krostitz auch nicht jedem geläufig.

Polizeiordnung neu zu regeln

Ärger, den man auch in Schönwölkau kennt und künftig vermeiden will – mit einer Komplettlösung. Die Gemeinde arbeitet an einer Novellierung der Polizeiverordnung. Wie üblich ließ Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) das Thema andiskutieren. Und schnell zeigte sich schon da, dass etliche Gemeinderäte nicht nur eine Anleinpflicht in Grünanlagen wollen, sondern am besten fast überall. Immerhin hätten Kinder gerade auf dem Dorf noch die Möglichkeit, recht ungezwungen draußen zu spielen. Das ginge aber nicht, wenn Hunde ohne Leine unterwegs sind. Niemand, so der Grundtenor, könne für seinen Vierbeiner garantieren. Der Gemeinderat will nun eine grundsätzliche Anleinpflicht verankern, wenn Hunde im Ort ausgeführt werden. Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) bereitet nun eine Beschlussvorlage vor.

Schnell geht es nicht

Schnell würde so ein Anlein-Gebot aber nicht umzusetzen sein. Zunächst einmal tagt der Gemeinderat erst Ende Mai wieder. Zudem müsste die Schönwölkauer Idee dann wiederum inhaltlich gleich im Gemeinderat Krostitz beschlossen werden, dann muss der Gemeindeausschuss beider Kommunen beschließen und die Sache bekannt gemacht werden. Die letzte Überarbeitung der Polizeiverordnung hat gut ein Jahr gedauert. „Es wird eine Weile dauern“, so Volker Tiefensee, „aber wenn wir es jetzt nicht anstoßen, kriegen wir das Thema nie in den Griff.“

Von Christine Jacob