ICE-Debatte um Anne Frank beschäftigt Delitzsch

Delitzsch. Die Deutsche Bahn erntete jüngst Kritik, weil sie einen ihrer Intercity Express (ICE 4) nach Anne Frank benennen will. Die fiel derart massiv aus, dass die Bahn sich zu einer Stellungnahme bemüßigt sah, sie nehme die geäußerten Bedenken ernst und lasse sich auch von jüdischen Organisationen beraten. Sie hatte dazu aufgerufen, Namen von herausragenden Persönlichkeiten einzureichen, an die die Erinnerung wach gehalten werden soll. Unter den rund 19 400 Einreichungen sei der Name Anne Frank sehr oft genannt wurden.

Sie verstehe die Bedenken, dass es seltsam sei, dass ausgerechnet die Bahn einen Zug nach einem kleinen jüdischen Mädchen benennen will, das mit seiner Familie im Zug deportiert wurde, nachdem sie in ihrem Amsterdamer Versteck verraten worden waren, sagt Katharina Mittmann, Projektleiterin am Schalom Begegnungszentrum Delitzsch. Das führt seit 2013 den Beinamen „in Erinnerung an Anne Frank“. Damals ein Kompromiss, um ein langwieriges Genehmigungsverfahren zu umgehen und den Namen Anne Frank nach Umbenennung einer gleichnamigen Kita in Delitzsch zu erhalten. In ihrem Haus gebe es keine einheitliche Meinung zur ICE-Benennung. „Ich selbst bin zwiegespalten, weil ich denke, es muss nicht alles nach Anne Frank benannt werden. Andererseits finde ich es gut, wenn Anne Frank, ihr Tagebuch und die damit verbundenen Geschehnisse in Erinnerung gerufen werden.“ Dennoch findet sie die Kritik ein wenig überspannt: „Dann dürfte ich aus Solidarität mit den Opfern gar nicht mehr Bahn fahren.“ Trotz der Negativpresse für die Bahn sieht sie in der Debatte den positiven Aspekt, dass wieder darüber geredet werde. „Das ist auch ein Stück Erinnerungskultur.“

Von Manuel Niemann