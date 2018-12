Delitzsch

Elvia Philipp hat die Weihnachtsdeko nochmal aufgestellt. Auch in den letzten Tagen des Delitzscher Leuchten-Ecks soll es gemütlich sein. Aber der Räumungsverkauf läuft. Noch bis Weihnachten und dann gehen im Lampenladen an Ecke Bitterfelder und Karlstraße die Lichter aus. Elvira Philipp hat, seitdem sie das Geschäft 1990 gemeinsam mit einer Kollegin übernahm, durchgezogen: kein Urlaub, kaum krank. Gemeinsam will sie nun mit Ehemann Manfred auf Reisen gehen.

Als 14-Jährige im Lampen-Geschäft

Das Geschäft kennt sie seit 1967. Als 14-Jährige ist sie mit ihren Eltern nach Delitzsch gezogen, die Mutter hatte den Laden geführt, damals noch unter Regie der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH). Im Geschäft gab es eine Reparatur-Annahmestelle für Haushaltsgeräte. Die wurden in der Etage darüber instand gesetzt. Schon zu DDR-Zeiten wurde die Werkstatt zu der Wohnung ausgebaut, in der das Ehepaar Philipp nun auch schon seit einigen Jahrzehnten lebt. Ein kurzer Weg zur Arbeit: „Mein Leben war gut sortiert und geordnet“, erklärt die Inhaberin lachend. Sie hat nach der Friseurlehre zur Industriekauffrau umgeschult und bereits vor 1989 im Laden gearbeitet. Wenn einer der neuen Wohnblocks bezogen wurde, war richtig was los.

Gefragte Leuchten in den 90er-Jahren

Auch nach der Wiedervereinigung war der Nachholbedarf erst einmal riesengroß. „Als wir öffneten, war der Laden an einem Tag ausverkauft“, erzählt sie. Da hieß es, Nachschub holen aus Leipzig. Heute laufen Bestellungen übers Internet. Lager sind weiter weg. Viele regionale Hersteller gibt es nicht mehr. Als die großen Möbelhäuser und Baumärkte öffneten, ging die Nachfrage freilich zurück. Doch das Leuchten-Eck ist nach wie vor gefragt. Gerade ältere Delitzscher werden es vermissen. Viele kramen jetzt mit in der Historie. Eine Kundin hat Auszüge aus einem alten Adressbuch mitgebracht. Tischlerei, Pension, Taschengeschäft, der Kraftdroschkenführer Otto Seifert sollen seit 1903 zu den Vorgängern im Haus gehört haben.

Hausverkauf ist im Gang

Elvira Philipp ist in vergangenen Jahre bereits etwas kürzer getreten. Das Leuchten-Eck öffnet nur noch bis 13 Uhr. Das Paar will das Haus nun verkaufen. Es wird weitere Veränderungen geben. Bei Fahrrad-Baron nebenan ist der Schriftzug „Räumungsverkauf“ebenfalls zu sehen.

Von Heike Liesaus