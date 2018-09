Delitzsch

Im Delitzscher Osten werden in wenigen Monaten neue Wohnungen entstehen. Der Stadtrat hat dem Verkauf einer knapp 1000 Quadratmeter großen Teilfläche an eine GmbH mit Sitz in der Delitzscher Ritterstraße zugestimmt. Der Kaufpreis für das Areal an der Beerendorfer Straße beträgt knapp 46 000 Euro. Umgesetzt werden soll nahe der ehemaligen Möbelkaufhalle gegenüber der Grundschule das Bauvorhaben „Wohnpalais Beerendorf Delitzsch“. Der Neubau soll nach derzeitigem Planungsstand circa 47 Wohnungen für alle Generationen, auch altersgerechte und barrierefreie, umfassen. Im Erdgeschoss sollen vier Arztpraxen und ein Café entstehen.

Hoffnung für Sparkassen-Kampf

Gerade dieser multifunktionale Charakter macht Hoffnungen für ein anderes Projekt, das derzeit den Delitzscher Osten bewegt. Er wolle jetzt seine Kraft investieren, dass in diesem Neubau eine Sparkassen-Filiale einzieht, kündigt der engagierte Bürger Michael Schneider an. Seit Jahresbeginn kämpft der Rentner dafür, dass die Schließung der Filiale in der Johannes-R.-Becher-Straße rückgängig gemacht wird. Er müsse sich eingestehen, dass eine Wiedereröffnung am alten Standort aussichtslos ist, so Schneider, der Neubau allerdings sei eine gute Alternative – denn mit dem rollenden Sparkassen-Mobil, das einmal wöchentlich eine Stunde hält, sei die nicht gegeben.

Voraussichtlich soll bereits im Frühjahr Baubeginn für das Wohnpalais sein.

