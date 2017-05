Am Ortseingang von Delitzsch stehen in den nächsten Jahren umfassende Veränderungen ins Haus. Mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet - Am Wasser Turm“ hat der Stadtrat dafür die Weichen gestellt. Das Vorhaben von Investor Tarik Wolf, den Wasserturm in einen Hotelkomplex zu integrieren, ist nur ein Teil dessen.