Im März soll neues Leben in Delitzscher Schlosskeller ziehen

Delitzsch. Die Stadt Delitzsch schreibt den Schlosskeller zum 1. März 2018 zur Betreibung aus. Hintergrund ist, dass der bislang zuständige Heimat- und Museumsverein sowie der Gastronom Rico Eichler ihre jeweiligen Verträge zum 1. Januar 2018 gekündigt haben. Rico Eichler, der in Kooperation mit dem Verein federführend Kultur im Keller organisiert hatte, will sich künftig wieder mehr auf seine anderen Projekte konzentrieren. Damit bleibt vorerst fraglich, wie es konkret in den Räumen weitergehen soll.

Miete ist Verhandlungssache

Die Stadt wird aber nach wie vor nicht selbst der Betreiber des Veranstaltungskellers sein können. Weil die Sanierung des Schlosskellers mit öffentlichen Mitteln für den Gemeinbedarf gefördert wurde, muss der neue Betreiber gemeinnützig tätig sein wie zum Beispiel ein Verein. Geboten werden auf rund 240 Quadratmetern Nutzfläche nicht nur der Veranstaltungskeller selbst, sondern ein Schankraum, eine Küche ohne Ausstattung, ein Technikraum und Toiletten. Die Miete ist nach Angaben der Stadt Verhandlungssache.

Bewerber müssen Konzept einreichen

Den Schlosskeller soll per Vertrag auch der neue Betreiber für städtische Veranstaltungen wie Stadt- und Schloßfest verfügbar halten. Bewerber müssen ein Konzept zur Betreibung einreichen, das dem Charakter der Veranstaltungsstätte entspricht. Auf Basis des Konzepts will die Stadt dann entscheiden, welche Bewerbung den Zuschlag erhält. Die Stadt ist aber nicht verpflichtet, sich für eines der eingereichten Gebote zu entscheiden. Weitere Infos zur Ausschreibung gibt es auf der Homepage www.delitzsch.de

Von Christine Jacob