Rackwitz. Nur noch wenige Tage hat Tim Döhler Zeit, sich an der Seite von Sieghart Handke als Leiter der Bauverwaltung der Gemeinde Rackwitz einzuarbeiten. Ende März, wenn Handke in den Ruhestand wechselt, liegen die Bauangelegenheit der Kommune dann in den Händen des 30-jährigen Diplomingenieurs, der an der Fachhochschule Bauingenieurwesen studiert hat.

Sieghart Handke ist bald ehemalige Leiter der Bauverwaltung in Rackwitz. Quelle: Thomas Steingen

Tim Döhler ist in der Gemeinde Rackwitz aufgewachsen, in Delitzsch zur Schule gegangen, und mit dem Studium in Leipzig hat es ihn in die Messestadt gezogen. Jetzt, als Vater einer zehn Monate alten Tochter, kommt er zurück in seine Heimat. „Hier habe ich eine schöne Kindheit verlebt und diese Chance soll meine Tochter auch bekommen“, begründet er, warum er sich für die Stelle des Bauamtsleiters in Rackwitz beworben hat.

Döhler wird in die laufenden Prozesse eingearbeitet

In der Gemeinde hofft er, etwas bewegen und Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) bei der Umsetzung der Projekte unterstützen zu können. „Es ist gut, dass die Gemeinde die Kraft hat, Großvorhaben wie die Sanierung der Schulen oder den Stadtumbau im Neubaugebiet anzupacken“, sagt er.

In der Verwaltung sei er gut aufgenommen worden und es sei hilfreich, dass ihn Sieghart Handke noch in die laufenden Projekte und Prozesse einführen kann. Mittelfristig möchte Döhler, der erstmals in einer kommunalen Verwaltung arbeitet und zuvor in Ingenieurbüros tätig war, von Leipzig wieder zurück in die Gemeinde Rackwitz ziehen. „Jetzt ist für mich wichtig, viele Menschen kennenzulernen. Und ich hoffe, dass auch die Leute auf mich zugehen.“

Tim Döhler wird Handkes Nachfolger im Rackwitzer Rathaus. Quelle: Thomas Steingen

Sein Vorgänger Sieghart Handke hat sich derweil vorige Woche offiziell vom Gemeinderat verabschiedet und sich bei den Abgeordneten für die konstruktive Zusammenarbeit bedankt. Auf sein Arbeitsleben als Bürgermeister und Ortsvorsteher von Zschortau und als Leiter der Bauverwaltung im Rackwitzer Rathaus blicke er mit Freude und Genugtuung zurück, sagte Handke.

Zusammenschluss von Rackwitz und Zschortau richtig

In seinem Resümee erinnert er an den Gemeindezusammenschluss von Zschortau und Rackwitz, der nicht ohne gewesen sei und viel Überzeugungsarbeit bedurfte. „Es war eine weitsichtige und eine richtige Entscheidung, die als große Chance für die Gemeindeentwicklung zwischen Leipzig und Delitzsch gesehen wurde und heute als Selbstverständlichkeit erachtet wird.“ Auch wenn noch nicht alles perfekt sei, stimme ihn die konstante Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahre für die Zukunft sehr optimistisch, so der scheidende Amtsleiter.

Von Thomas Steingen