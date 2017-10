Immer mehr Dienstleiter bevölkern Delitzschs Einkaufsmeile und ziehen in Ladengeschäfte

Eine belebte Stadt funktioniert nur mit dem Einzelhandeln. In Delitzsch haben es die kleinen Innenstadtläden seit jeher schwer, sich am Markt zu behaupten. Leer stehende Geschäfte sind keine Seltenheit. Doch in jüngster Zeit füllen sich Schaufenster mit anderen Dingen, nutzen zunehmend Dienstleister leere Geschäfte für sich. Damit kommen Menschen in die Innenstadt.