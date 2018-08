Delitzsch

Oh, Ah, Autsch – So etwa hörten sich die Stimmen im Publikum auf dem Rewe-Parkplatz an, die das Spektakel anschauten. Gut zweihundert Besucher nutzen das Angebot, die wagehalsigen Darbietungen von Jeffrey Korth und seinem Sohn Antony zu bestaunen. Quietschende Reifen , Qualm und Reifenspuren zeugten von rasanten Fahrkünsten. Gemeinsam zeigten Sohn und Vater zu Beginn ein Synchron-Drifting.

Zur Galerie Fliegende Autos auf dem Reweparkplatz. Minutös abgestimmt, Hochsapnnung und Konzentration machten die Stuntshow der Korth Familie zu etwas Besonderem.

Die Stunts von Zweirad bis Vierrad baute sich sukzessive auf. Zwischendrin moderierte Korth entspannt. Der Protagonist ist bekannt aus diversen Fernsehveranstaltungen und nicht zuletzt deshalb auch mehrfacher Preisträger. Die spektakuläre Show sorgte für mehrfaches Luftanhalten und für Gänsehaut. In Windeseile schossen die Autos über das Gelände, hielte trotz des engen Platzes die Bremswege ein. Bis zur Pause mussten mehrere Karosserien herhalten. Seinen BMW chauffierte Korth auf zwei Rädern durchs Gelände, einen Mercedessattelzug ließ er gekonnt in Schräglage rollen. Beim Feuerstunt befand sich der Stuntman auf dem Dach des Fahrzeuges und überstand die Fahrt durch die Flammenwand ohne Verletzung ebenso versetzte der Überschlag eines PKW das Publikum in Erstaunen. „Das kleine Verletzungen und Prellungen nicht ausbleiben, ist sicher verständlich. Wir sind nach jeder Veranstaltung froh, wenn alles gut gegangen ist“, erklärt Diana Korth, die als Frau und Mutter im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. ZumFinale kamen schlussendlich die beiden Monstertrucks zum Einsatz. Der 500 PS starke Truck machte seinem Namen alle Ehre und konnte nur noch von seinem großen Bruder der satte 450 PS mehr unter der Haube hatte, getoppt werden. Eine tolle Show. Nachmachen ist ausdrücklich nicht erlaubt! Darauf hin ist am Ende der Veranstaltung noch einmal eindringlich hingewiesen wurden. Denn Kunst kommt von Können und das muss in diesem Fall wohl sehr lang geübt worden sein.

Von Anke Herold