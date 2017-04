In Delitzsch fiebern, teils seit ihrer Geburt, Schalke-Fans mit dem Fußballclub aus dem Ruhrpott. Einige von ihnen sind so fasziniert von ihren Lieblingen, dass sie nicht nur Fankleidung tragen oder zu Spielen eine hunderte Kilometer lange Fahrt auf sich nehmen, sondern sie hüllen sogar ihre Grundstücke in königsblau-weiße Farbe.