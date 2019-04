Delitzsch

Es wird wieder grüner in Delitzsch und den Ortsteilen. Seit dieser Woche und noch in den nächsten Wochen werden im gesamten Stadtgebiet Bäume unterschiedlichster Art gesetzt, insgesamt 42 Stück. Dabei handelt es sich einerseits um Pflanzungen, die im Rahmen von Baumpatenschaften erfolgen und andererseits um Nachpflanzungen, die zu diversen Baumaßnahmen gehören.

Nachpflanzungen im Stadtpark Delitzsch

Im Stadtpark Delitzsch, wo zuletzt Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten, sollen dafür insgesamt sieben Bäume nachgepflanzt werden. Speziell in diesem Areal greift immer wieder die Sorge, dass der Wiederanstieg des Grundwassers die alten Bäume dort schädigt und so für Abgänge durch Fäulnis sorgt. Konkret vier Bäume wurden daher diesen Winter gefällt. Ein Ahorn wies Stammfäule mit nach innen gerollter Wundwulst auf. Eine Linde verfügte nur noch über einen vollständig abgestorbenen Kronenbereich. Der Kronenbereich einer Birke war zum Großteil abgestorben. Bei einer Pappel scherte die Wurzelplatte aus dem Boden aus. Auch am Markt, in der Pforten-, Lober- und Bismarckstraße werden in den nächsten Tagen und Wochen neue Bäume gesetzt.

Neue Bäume in Selben

Doch nicht nur die Innenstadt soll mehr Grün bekommen. Am Parkplatz in der Sachsenstraße werden in nächster Zeit sieben Winter-Linden gepflanzt. Der Parkplatz in der Bonhoeffer-Straße erhält 13 Säulen-Hainbuchen und auf der Wiese daneben soll bald eine Blut-Buche stehen. Rund um den Parkplatz waren bereits im Januar Bäume gefällt worden, da die Gehölze auch in Reaktion auf Sturm Friederike 2018 in Wachstum und Entwicklung gestört gewesen seien. Im Ortsteil Selben werden sieben Säulen-Ulmen gepflanzt. Auch in weiteren Straßen zum Beispiel im Delitzscher Osten gibt es neue Bäume. Bis Anfang Mai sollen die Pflanzungen abgeschlossen sein, so der Plan. Nach Abschluss der Sanierung wird es dann auch Nachpflanzungen entlang des Wallgrabens geben.

Von Christine Jacob