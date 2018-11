Delitzsch

Die Straße „Münze“ in Delitzsch wird künftig so wie bisher von vielen gerne angenommen, nicht mehr zum Parken zur Verfügung stehen. Die Einbahnstraße in der Altstadt wird künftig stärker kontrolliert, die Vergehen entsprechend geahndet.

Anregung von Bürger

Ein Anwohner der Münze hatte im jüngsten Stadtrat das Problem angesprochen, dass die schmale Straße oft zugeparkt sei und nicht eindeutig geklärt, ob und wo man dort sein Auto abstellen darf. Die Stadtverwaltung hat sich die Münze nochmals genauer angesehen und kommt zu dem Schluss: Das Parken ist so wie bisher von einigen praktiziert eben nicht gestattet. Fahrspur und Gehweg sind durch eine unterschiedliche Pflasterung deutlich voneinander abgehoben. Das Abstellen des Autos auf dem Gehweg ist nicht erlaubt und die eigentliche Straße zu schmal. So könnte es zum Beispiel für größere Fahrzeuge wie die von Müllabfuhr oder Feuerwehr schwer werden hindurch zu kommen. Es soll nun eine höhere Kontrolldichte in der Straße geben, kündigt die Stadtverwaltung an.

Von Christine Jacob