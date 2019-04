Krensitz

Nun wird gebaggert auf dem einstigen Sportplatz in Krensitz. Alle Signale stehen auf Grün, dass der 250-Einwohner-Ort Zuwachs bekommen. Seit Jahren war die Fläche ungenutzt, die Kegelbahn ist verfallen. Seit 20 Jahren war Matthias Riedel von der in Schönwölkau ansässigen Firma Baukonzept am Projekt dran. Seit 14 Jahren ist er Eigentümer der Fläche, die nun erschlossen und vermarktet werden sollen. Der Sportplatzteil mit der Kegelbahn gehört allerdings einer anderen Eigentümerin. Die Verhandlungen liefen viele Jahre, von dem Gedanken, dass er dieses Areal gleichzeitig erschließen kann, hat sich Riedel inzwischen verabschiedet. Das Gebäude wird also nicht so bald abgerissen.

Erschließung läuft bis Ende Mai

Doch Ende Mai soll die Erschließung auf dem anderen Teil nun fertig sein. In den vergangenen Monaten hatte die Gemeinde den seit 20 Jahren bestehenden Bebauungsplan für das Wohngebiet, das die Siedlung an der Friedensstraße erweitert, geändert. Bis dato waren die möglichen Baugrenzen zu eng gesteckt. Insgesamt zwölf Plätze für Einfamilienhäuser mit durchschnittlich 360 Quadratmeter großen Grundstücken sollen nun entstehen, die sich entlang einer neuen, 150 Meter langen Erschließungsstraße gruppieren.

Mit S-Bahn-Anschluss

Inzwischen interessieren sich immer mehr Bauwillige für den Standort. „Acht der Flächen sind schon weg“, so Riedel. „ Krensitz ist genial. Es hat sogar S-Bahn-Anschluss.“ Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sind im etwa zwei Kilometer entfernten Zentrum Krostitz zu finden.

Für die Entwässerung im Wohngebiet sind besondere Vorkehrungen nötig. Denn die Regenwasserkanäle des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde haben keine Kapazität für weitere Anschlüsse. Niederschlagswasser, das von den Dächern kommt, soll deshalb in Zisternen auf den Grundstücken aufgefangen und zur Gartenbewässerung oder anderweitig als Brauchwasser genutzt werden. Der Notüberlauf ist in Versickerungen ebenfalls auf den Grundstücken einzuleiten.

Hausgärten mit Bäumen

Die 150 Meter lange Straße wird als Mischverkehrsfläche genutzt und damit weniger breit als noch vor zwei Jahrzehnten geplant. Sie wird so auch weniger Flächen versiegeln. Im Bebauungsplan findet sich auch der Passus, dass diese mit „mindestens einem einheimischen, standortgerechten Laub- oder Obstbaum je angefangene 250 Quadratmeter Baulandfläche“ sowie mit einheimischen standortgerechten Sträuchern auf mindestens 10 Prozent der Baulandfläche zu bepflanzen sind. Außerdem gibt es Begrünungs-Auflagen für die Flächen zwischen Erschließungsstraße und Häusern.

Von Heike Liesaus