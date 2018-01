In Krostitz eröffnet Nahkauf-Markt in der geschlossenen Konsumfiliale

In Krostitz ist am Mittwoch in der Bahnhofstraße ein Nahkauf-Lebensmittelmarkt eröffnet worden. Er nutzt die Räumlichkeiten des ehemaligen Konsums, der Ende des vergangenen Jahres geschlossen worden ist. In Krostitz ist die Wiedereröffnung des Geschäftes, in dem es auch einen Postschalter gibt, mit Freude aufgenommen worden.