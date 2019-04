Krostitz

FDP in Krostitz? Es gibt sie. Und drei Männer wollen für die Freien Demokraten in den Gemeinderat. Eine Hürde haben sie genommen. Weil die Partei im aktuellen Gemeinderat keinen Sitz hat, waren Unterstützer zu mobilisieren, die ihre Unterschriften in der Gemeindeverwaltung abgaben. „Mit weit mehr als den notwendigen 40 Unterstützungsunterschriften hat die FDP ihren Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl am 26. Mai in Krostitz eingereicht“, konnte Thomas Beyer dieser Tage informieren. Ebenso wie der 54-Jährige stellen sich Frank Schenker (46) und Jörg Döring (48) der Wahl.

Stellung beziehen

Beyer arbeitet als Lehrer für Geschichte und Sport an der Oberschule Krostitz. „Ich war viele Jahre ehrenamtlich aktiv, im Volleyball und im Förderverein. Und ich finde es gerade in der heutigen Situation wichtig, Stellung zu beziehen, sich politisch einzubringen“, beschreibt der 54-Jährige seine Motivation.

Vorstellungen einbringen

Rechtsanwalt Jörg Döring hatte sich bereits 2015 als FDP-Kandidat zur Landratswahl gestellt und in Krostitz nach dem heutigen Landrat Kai Emanuel sogar die zweitmeisten Stimmen erhalten. Dritter im Bunde auf der FDP-Lise ist der Wirtschaftsmathematiker Frank Schenker. Die drei wollen „an die liberale Tradition in Krostitz anknüpfen und ihre Vorstellungen von einem sozialen, freiheitlichen und wirtschaftlich erfolgreichem Krostitz im nächsten Gemeinderat einbringen“.

Entwicklungsplan für die Gemeinde

Sie haben ihr Programm in intensiven Diskussionen erarbeitet. So haben sie sich zum Beispiel die Aufstellung eines Gemeinde-Entwicklungsplanes für die nächsten 15 Jahre auf die Fahnen geschrieben, bei dem Bürger aller Ortsteile und Altersgruppen einbezogen werden sollen. Thomas Beyer sieht besonders die „Schullandschaft in unserem Ort als einen Investitions-Flickenteppich“, der „schnellstmöglich durch einen zentralen Schulstandort mit kurzen Wegen zu Sportstätten und in die Natur“ abgelöst werden sollte. Frank Schenker liegen Erhalt und Modernisierung der Sportstätten und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit am Herzen. Frank Döring nennt die Initiierung einer Mitarbeiter- und Ausbildungsbörse für regionale Unternehmer, Auszubildende und Arbeitnehmer als eine der Ideen der FDP-Kandidaten.

Von Heike Liesaus