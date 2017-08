In Krostitz unterstützen die Vier- bis 16-Jährigen mit beiden Beinen ihren Verein

Krostitz. Kurz eingekehrt an den Laufbahnrand und die aus dem Publikum gegriffene Wasserflasche wird zur Abkühlung. Weiter geht’s! „Elf Runden haben wir geschafft“, sagten Lotta und Michelle, beide acht, als sie am Ende strahlend die Ziellinie zum letzten Mal überquert hatten. Die beiden Mädchen aus dem Krostitzer Sportverein waren sichtlich stolz, mehr als die fünf Runden geschafft zu haben, die sie sich für den Spendenlauf vorgenommen hatten. Für die 42 Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 16 Jahren ging es darum, für ihre Abteilung Spenden zu erlaufen.

Spender unterstützen die Aktion

So möchten die Leichtathleten gern in eine neue Zeitmessanlage investieren, während die Taekwondo-Kämpfer ins Trainingslager wollen und die Tanzsparte gern eine Spiegelwand hätte. Die Akrobaten hingegen möchten sich auf diese Weise im Oktober eine Wettkampfreise nach Puerto Rico finanzieren. „Jeder braucht irgendwo Mittel und man bekommt schwer Fördermittel“, so Vereinsvorsitzende Simone Klein zu der Idee des Laufs. Bis zu 20 Runden des 400 Meter langen Ovals hatten sich die Kinder vorgenommen. Im Vorfeld hatte sich jeder einen Spender gesucht, angefangen bei der Oma, die pro Runde einen Minibetrag springen ließ bis zur ortsansässigen Apotheke, einem Gutshof, einer Treppenbauer oder auch Fenster- und Türen-Firma, die meist kleine Fixbeiträge für eine bestimmte Rundenanzahl in Aussicht stellten.

Von Manuel Niemann