Lissa

Auf einer Schultafel vorm schmiedeeisernen Zaun des Generationenhauses „Alte Pfarre“ in der Stillen Gasse vor der Kirche steht’s kreideweiß auf Grün: „Bibliothek geöffnet von 16 bis 18 Uhr“. Überall werden jetzt ausrangierte Telefonzellen als Büchertausch-Stationen installiert. In Lissa funktioniert es ähnlich. Allerdings ist es eine extra große Zelle und dafür können die Bestände in der vereinsbetriebenen historischen Immobilie nicht ständig zugänglich sein. Jeweils am ersten Montag des Monats wird geöffnet. Diesmal wacht gerade Pfarrer Matthias Taatz höchstpersönlich über die Räume und sorgt gleich für gewisse Besucherfrequenz: „Ich wollte mich sowieso bei ihm nach der nächsten Ausfahrt erkundigen“, sagt Ingrid Straub, die in der Nachbarschaft wohnt.

Bücher-Rausch

Wer erst einmal hier einkehrt, kommt nicht ohne Buch weg. In zwei Zimmern des ehemaligen Pfarrhauses sind die Wände mit Regalen vollgestellt. Schon lange waren die Teile beschafft, nun konnten sie die Mitglieder des Generationenhaus-Vereins endlich montieren und die Bestände aus vielen Bücherkisten einsortieren. Ein großer Teil der Bände kommt aus Nachlässen, die der Kirche anvertraut werden. Historische Bände, Romane, Sachbücher, aber auch Kinderliteratur, Krimis, Klassiker warten nun auf neue Leser.

Viel zu verteilen

„Wichtig ist, dass wir es nicht Tauschbibliothek nennen. Sonst denkt jeder, er muss unbedingt ein Buch mitbringen“, berät Taatz mit Monika Bruder, die ebenfalls im Verein mitwirkt. „Verteil-Bibliothek ist besser“, beschließen sie. Denn Bücher werden eher mehr statt weniger. Außerdem wäre ein Aufsteller weiter vorn im Ort gut, der zur Öffnungszeit aufs Angebot aufmerksam macht. Ingrid Straub nimmt ein Buch mit: „Der silberne Krug – Geschichten zur Weihnacht“. „Ich mag Geschichten“, erklärt sie. „Und Advent ist auch nicht mehr so weit.“

Von Heike Liesaus