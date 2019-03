Rackwitz

Die Wohnblöcke in der Loberstraße 6 und 8 im Rackwitzer Westen werden noch etwas länger stehenbleiben. Die bereits seit Mitte Februar laufenden Abrissarbeiten sollen laut Gemeinde voraussichtlich bis Mai andauern. Die Rückbauarbeiten am Nachbarwohnblock der Delitzscher Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ in der Buschenauer Straße haben ebenfalls begonnen. Der Bund und der Freistaat Sachsen fördern den durch die Gemeinde durchgeführten Abriss aus dem Programm „Stadtumbau-Ost“ zu beinah 100 Prozent. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 300 000 Euro.

Von mhs