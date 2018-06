Reibitz

Die Hainbuchen sind noch klein, das Ziel aber erkennbar: Reibitz bekommt einen grünen Kreuzgang. Hinter der kleinen Dorfkirche wird er in den nächsten Jahren wachsen. Zu erleben ist das Projekt in den grünen Kinderschuhen neben zehn anderen Oasen am Sonntag zum Tag der offenen Gartentür, der von Delitzsch über Reibitz bis Zschölkau verschiedene Gartenformen präsentiert.

Architektur spiegeln

Die Idee zum grünen Kreuzgang hatte die Reibitzerin Ines Pleger. Eigentlich ist sie Apothekerin. Mit ihrem eigenen 4000 Quadratmeter großen Garten, der ebenfalls am Sonntag geöffnet hat, und solchen Projekten wie dem hinter der Kirche erfüllt sie sich den Kindheitstraum vom Landschaftsgestalten. Viel Arbeit ist bereits in den Kreuzgang geflossen, ehrenamtlich und fast ohne Kosten, mit Nachbarschafts- und privater Hilfe. Fast 20 alte Bäume wurden noch im Winter entfernt, ab dem Frühjahr dann Tonnen von Material bewegt und die kleinen Hainbuchen gepflanzt, die von Forstbetrieben gespendet wurden. Die Hainbuchen sollen zu einem Bogen zusammenwachsen und der grüne Kreuzgang symbolhaft die Architektur der Kirche spiegeln. Da ist nun allerdings Geduld gefragt. Etwa acht Jahre werde es dauern, bis der Kreuzgang fertig ist, schätzt Ines Pleger zum Auftakt des grünen Projekts ein.

Neue Ausstellung

In Reibitz findet mit einer Vernissage im Privathaus von Ines Pleger in der Grünstraße auch der künstlerische Auftakt zum Tag der offenen Gartentür statt. Um 10 Uhr wird dort eine neue Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Hohenossiger Künstlerhaus eröffnet, die florale Arbeiten unterschiedlicher Künstler präsentiert. Begleitend gibt es Musik. Im Anschluss kann der große Garten bestaunt werden.

Der Tag der offenen Gartentür findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Von Christine Jacob