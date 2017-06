Am 18. Juni feiert Delitzsch den Tag der offenen Gartentür. 19 und damit so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor haben sich gemeldet. Mit der LVZ gibt es im Vorfeld schon einen Blick in die grünen Oasen, die 2017 das erste Mal zu sehen sein werden – diesmal geht es zu einem echten Landtraum.