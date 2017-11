In zwei Pohritzscher Brücken liegen nur da

Pohritzsch. Sie führen über keinen Bach, sie überbrücken auch keine Schlucht. Die Brücken liegen einfach nur rum. „Das sind die So-Da-Brücken“, meinte ein Pohritzscher scherzhaft. Sie seien einfach nur „so da“. Und er erinnerte sich, dass die schon seit Anfang der 1990er-Jahre da sind. Die zwei Holzbrückenelemente auf dem Dorfplatz vor dem ehemaligen „Schadendorfer Krug“ warten dort also seit Jahrzehnten auf ihren Einsatz. Dazu wird es vermutlich nie kommen.

Gang über den Gienicken-Bach

Keiner kann sich so richtig daran erinnern, wann die Elemente dorthin gelegt wurden und welchem Zweck sie mal dienen sollten. Fest steht, dass sie kaum Beachtung finden. Unklar ist auch, wer einst dafür bezahlte und wofür die Elemente angeschafft wurden. In der Wiedemarer Gemeindeverwaltung ist bekannt, dass es diese hölzernen Bauelement gibt und auch wo sie liegen. Sie seien dort offenbar bewusst abgelegt worden, weil sie dort keinen besonders behindern. Selbst auf Luftbildern, die bei Google zu finden sind, sind die Elemente deutlich zu erkennen. Ob die Brückenteil einst angeschafft wurden, um den in der Nähe liegenden Gienickenbach zu überspannen, könnte eine Erklärung der Anschaffung sein. Denn im angrenzenden Park wurde von 1975 bis 1997 das überregional bekannte Blütenfest gefeiert. Zum 25. Jubiläum, das im Jahr 2000 begangen wurde, hatten die Pohritzscher den Park in Eigeninitiative nochmals entsprechend hergerichtet.

Nur im Privatbereich verwendbar

Verwendet wurden diese beiden Fußgängerbrücken schließlich doch nicht. Warum sie wohl auch künftig nicht in den Dienst der Gemeinde treten werden, erklärt Bürgermeisterin Indes Möller (parteilos): „Es gibt leider keinerlei Unterlagen zu den Brücken. Das heißt, es gibt auch keine Dokumentation über die Statik und die Tragkraft der Brücken.“ Trotz Suche seien sie nicht zu finden. Die werde jedoch gebraucht, um die Bauelemente im öffentlichen Raum sicher einsetzen zu können. „Vermutlichen hätten wir sie sonst schon längst selbst verwendet oder zum Kauf angeboten.“ Die Brückenteile können demnach nur im Privatbereich eingesetzt werden. Und ob sich da jemand findet, der den aufwendigen Transport bezahlen will, wagt sie zu bezweifeln. Sie habe „die Geschichte der Brücken“ damals als Bürgermeisterin mit übernommen.

Offenbar gehörte aber noch eine dritte, nahezu baugleiche Brücke zum damaligen Kauf dazu. Die liegt allerdings über die Gienicke. Zu ihr gäbe es auch ein entsprechendes Brückenbuch und ihre Sicherheit sei erst kürzlich geprüft worden.

Von Ditmar Wohlgemuth