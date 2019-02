Podelwitz

Irgendwann stieg Ines Alber aus. Nicht vordergründig aus einem Hamsterrad für sich selbst, aber aus der Beobachterperspektive unzähliger Hamsterräder um sich herum. 20 Jahre lang arbeitete die gelernte Bankkauffrau in Personalabteilungen, betreute jahrelang Angestellte und Führungskräfte. Sie sah, wie andere ins Burnout gerieten und konnte es nicht mehr mit ansehen. Sie hing den Job an den Nagel und fing neu an – seit September 2018 hat sie nun ihre Seelenbalsam-Praxis im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz bei Delitzsch, bietet dort Psychotherapie, Coaching und Beratung, Entspannungstraining … „Es war die richtige Entscheidung“, sagt die 45-Jährige heute. Sie hat sich ihren Traumberuf verwirklicht. Bereits damals im BWL-Studium interessierte und begeisterte sie sich für Psychologie. Berufsbegleitend ließ sich die Wiederitzscherin zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und zur systemischen Therapeutin ausbilden.

Lange Wartezeiten bei Kassenärzten

Heute ist Ines Alber, die schon früher die „Kummerkastentante“ ihrer Umgebung war, bereits vielen Menschen eine Hilfe. Wer psychotherapeutische Hilfe braucht, darf sich laut Kassenärztlicher Vereinigung zwar rund um Delitzsch in einem gut versorgten Gebiet wähnen, jedoch muss man lange auf einen Termin warten. Bei dem Leidensdruck, den psychische Probleme wie ein Burnout oder eine Depression nun einmal verursachen, ist diese Wartezeit oftmals das Allerletzte, was die Patienten haben wollen. Ines Alber sieht sich nicht als Konkurrenz zur klassischen Psychotherapie, sondern als eine Ergänzung. Einzel-, Familien- und Paartherapien sind in der Praxis möglich. Traumatherapie oder Behandlungen bei Schizophrenie bietet Ines Alber nicht an. „Als psychotherapeutische Heilpraktikerin biete ich Psychotherapie und systemische Therapie als Alternative zur krankenkassenfinanzierten Therapie an“, erläutert die Therapeutin. Sie unterstützt Menschen auch in der Wartezeit auf einen Kassen-Therapieplatz. Angstzustände, chronische Schmerzen, Burnout, psychosomatische Beschwerden oder Hypochondrie gehören zu den Themen in ihrer Praxis. Zudem hat sie sich auf die Prophylaxe spezialisiert: Ines Alber bietet zum Beispiel Unterricht für Meditation und progressive Muskelentspannung sowie andere Entspannungstechniken an. Techniken, die Stress reduzieren und ihm entgegen wirken können, so dass es vielleicht gar nicht erst so weit kommt.

Stress ist größtes Problem

Stress nämlich ist das größte Problem der heutigen Zeit, weiß die Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und Stress beziehungsweise was wir Menschen als Stress empfinden, ist ganz subjektiv. „Es ist sehr individuell, ab wann es einem Menschen zu viel wird“, beruhigt Ines Alber, „es läuft ja auch nicht jeder die 3000 Meter in der gleichen Zeit.“ Die Kernfrage ist vor allem, wie Stress verarbeitet wird. „Die Mehrfachanforderungen und Mehrfachüberforderungen sind ein großes Thema bei meinen Klienten“, berichtet sie. Da müssen Job, Familie und Alltag unter einen Hut bekommen werden, während nicht nur die Arbeitsbedingungen immer krasser werden und die Zeit für einen selbst meistens zu kurz kommt. Mit der Belastung durch berufliche und familiäre Krisen oder der Doppelbelastung aus Beruf und Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen kommt nicht jeder gleich gut zurecht. Es ist manchmal einfach alles zu viel. Aber auch ohne solche Themen wie die Pflege gilt für die meisten inzwischen: Zu viele Aufgaben, zu viele Ablenkungen von sich selbst, ständige Erreichbarkeit, Leistungsdruck, Freizeitstress bei eh wenig Freizeit, ständige digitale Ablenkung dazu. Und das, so beobachtet die Expertin bei ihrer 14-jährigen Tochter, beginnt meist schon in der Schule. Müßiggang ist heutzutage kaum noch bekannt, das Wort wird langsam zur Antiquität und das Gefühl zur absoluten Rarität. Dem Stress Herr zu werden und ihn zu verarbeiten, wird für viele Menschen immer schwerer realisierbar. „Viele Menschen haben das Gefühl, ausgeliefert zu sein“, weiß Ines Alber.

Empathie zählt

Ihre Klienten wollen sich aus diesen Fängen lösen, die Hilflosigkeit überwinden und wieder selbst mehr Einfluss haben. „Mit viel Empathie, Verständnis, Flexibilität und verschiedensten Methoden Klienten bei anstehenden Lebensaufgaben oder Entscheidungen zu unterstützen oder durch Lebenskrisen zu begleiten, ist mir ein persönliches Anliegen“, betont Ines Alber. Oftmals sind es banale Dinge, die nicht viel kosten und für jeden umsetzbar sind, die schon einen großen Effekt haben: Spaziergänge in der Natur, das Handy abends ab zwei Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr nutzen, sanfte und ausreichende Bewegung, Achtsamkeit im Alltag, Yoga und Meditation. Und tatsächlich: Mit Entspannungstechniken kann ein Hamsterrad verlangsamt werden. Die Klienten suchen nach jemandem, der sie anleitet und Ines Alber – sie selbst meditiert – gibt ihr Wissen gerne weiter. „Es braucht gar nicht viel“, sagt Ines Alber, „ein paar Dinge reichen schon, um den Alltag stressfreier zu meistern.“

Oftmals aber brauchen die Klienten einfach nur jemanden zum Reden, müssen sich alles von der Seele reden. Reden hilft. So einfach ist das. Warum aber nicht einfach mit einem Freund oder dem Partner reden? „Diese Personen geben einem aber dann auch oft ungefragt Ratschläge und gerade die sollten vermieden werden“, sagt die Expertin. Sie hört zu ohne jede Wertung, lässt den Klienten aus seiner Sicht erzählen und oft ergeben sich bei ihm allein schon dadurch Aha-Effekte. Etlichen Menschen zwischen Teenageralter und 60 hat die Wiederitzscherin schon geholfen. Manche kommen wöchentlich, andere monatlich. Seelenbalsam steht dabei in erster Linie für Zuhören, Annehmen, Empathie, Verständnis und Vertrauen.

Abstand hilft

Und Ines Alber selbst? Wie kommt sie damit klar, dass Menschen so viel bei ihr abladen? Wie entkommt sie dem allgegenwärtigen Stress unserer heutigen Zeit? Wichtig ist, gut für sich selbst zu sorgen. Außerdem wendet die Therapeutin Abstandsrituale an, klopft sich zum Beispiel vor dem Verlassen der Praxis ab und wechselt daheim sofort von der Arbeits- in die Freizeitkleidung. „Ich kann die Probleme meiner Klienten auf Arbeit lassen“, sagt sie. Viele andere Menschen können das nicht (mehr). Denen will sie helfen. „Dabei liegt mein Fokus darauf, dass Menschen wieder die Verantwortung für Ihr eigenes Leben übernehmen und selbstwirksam handeln können“, hofft die Therapeutin.

Von Christine Jacob