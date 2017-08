Insolvenz ist für Früh-Auf-Kleingärtner vom Tisch

Selben. Es sieht wieder gut beziehungsweise deutlich besser für den Kleingartenverein Früh Auf im Delitzscher Ortsteil Selben aus. Nach dem Betrug durch den inzwischen abgesetzten Vorsitzenden arbeiten die Kleingärtner nach eigenen Angaben „wie wild“ an der Zukunft der Anlage.

Der Verein sei inzwischen gerettet. Das Thema Insolvenz sei vom Tisch und alle Rechnungen seien bezahlt, heißt es aus Vereinskreisen. Würden neue Rechnungen kommen, sei man durchaus in der Lage, auch diese zu begleichen. Finanziell würde es inzwischen wieder gut aussehen, so der bisherige Stand der Buchhaltung. Ein drohendes Aus der Kleingartenanlage sei damit erfolgreich abgewendet worden. Geschafft haben die Vereinsmitglieder dies, indem „zirka 95 Prozent“ die vereinbarten 80 Euro vorab auf die Jahresrechnung für 2018 geleistet haben – auch jene der mehr als 100 Mitglieder, die finanziell persönlich nicht so gut da stehen und zum Beispiel Sozialleistungen empfangen müssen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiterhin bei Polizei beziehungsweise Staatsanwaltschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Ex-Vorsitzende ab Ende Oktober 2016 das Vereinskonto Abbuchung um Abbuchung abgeräumt. 2019 wird der Verein sein hundertjähriges Bestehen feiern.

Wer weiterhin finanziell unter die Arme greifen möchte, kann seine Spende unter IBAN: DE88 8609 5554 0000 0478 05 und BIC: GENODEF 1DZ1 an den Verein Früh Auf Selben e.V. richten.

Von Christine Jacob