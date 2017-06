Für die Betreibung des künftigen Hortes, der mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 in der ehemaligen Westschule in Delitzsch betrieben werden soll, sucht die Stadt einen Betreiber. Mögliche Interessenten sollen in einem Bekundungsverfahren ermittelt werden. Der Wille des Stadtrates ist es, dass sich in diesem Verfahren auch die Stadt selbst mit bewirbt.