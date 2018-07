Delitzsch

Sie lockten zahlreiche Passanten an stehenzubleiben: Das Trio Prestige spielte gestern Vormittag überraschend auf dem Roßplatz im Delitzscher Zentrum. Die Musiker um Nina Filippenko stammen aus der Ukraine und waren nur kurz am Lober. „Einfach so“, sagt die Musikerin auf die Frage, weswegen sie sich Delitzsch ausgesucht haben. Gemeinsam mit ihren Freunden Yurii Svyrydov und Sergei Gurin, die nur den Sommer über in Leipzig weilen, spielte Filippenko auf der Querflöte, Klarinette und Fagott klassische Stücke aus den Opern Die Hochzeit des Figaro, Don Giovanni, Die Zauberflöte, Carmen und La Traviata.

Drei Musiker und ein selbst gemaltes Bild

„Yurii und Sergei arbeiten im Kiewer Sinfonieorchester“, erzählt Nina Filippenko. Sie selbst studiere aktuell an der Universität Leipzig Musikwissenschaft im Bachelor. Neben ihrem Engagement in dem Musiker-Trio und dem Studium ist sie am Institut für Musikwissenschaft zudem Mentorin für internationale Studierende. „Delitzsch ist eine echt schöne Stadt mit ganz netten Bewohnern“, sagen die drei Musiker. „Es hat uns gefallen.“

Das Barockschloss Delitzsch – gezeichnet von der ukrainischen Musikerin Nina Filippenko. Quelle: privat

„Ich habe schon früher etwas vom Delitzscher Schloss gehört und es sogar schon gemalt“ erzählt die ukrainische Musikerin zum Schluss. Via Mail schickte sie anschließend ihr Bild.

Von mhs