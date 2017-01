Eilenburg. Keine 15 Minuten wurde am Eilenburger Amtsgericht verhandelt – und schon stand das Urteil fest: Freispruch für eine 53-jährige Frau aus Delitzsch. Die Kosten des Verfahren fallen der Staatskasse zu. Die Staatsanwaltschaft hatte Diana H. (Name geändert) vorgeworfen, bei einem Internet-Auktionshaus ein trendiges Smartphone angeboten, das Geld in Höhe von 450 Euro erhalten, aber dem Käufer das Gerät nicht ausgehändigt zu haben. Den Betrug wollte die Behörde zunächst mit einem Strafbefehl ahnden. Dagegen legte die Betroffene jedoch Einspruch ein – eine Hauptverhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Carmen Grell wurde angesetzt.

Schnelle Beweisaufnahme

Die Verhandlung war vor allem von einer schnellen Beweisaufnahme gekennzeichnet. Der Delitzscher Rechtsanwalt Axel Hahn, der Verteidiger von Diana H., erklärte, dass seine Mandantin gar keinen Internetanschluss besitzt, mit einem Computer nur mit Hilfe zurecht kommt und demzufolge die Ware weder angeboten noch veräußert haben könne. Es stimme allerdings, dass das Geld, der Betrag für das imaginäre Smartphone, auf ihrem Konto eingegangen war. Doch Rechtsanwalt Hahn hatte eine schlüssige Erklärung, warum so der Verdacht auf seine Mandantin fiel: „Der Sohn hatte Zugang zum Konto der Mutter, weil er selbst kein Konto mehr besaß. Sämtlicher Bankverkehr, auch der des Sohnes, wurde zu diesem Zeitpunkt darüber abgewickelt.“

Bank bemerkt die Geldbewegungen

Der Sohn besaß auch eine Geldkarte für das Konto, kam damit jederzeit an das Geld heran. Das erwies sich als fataler Fehler. Da die Mutter nicht regelmäßig die Auszüge kontrollierte, fiel es ihr offenbar nicht auf, dass größere Geldbeträge eingingen und kurz danach sofort wieder abgehoben wurden. Das Bankinstitut bemerkte natürlich die Kontobewegungen, wurde dann aktiv, als die vermeintlichen Käufer die Überweisungen rückgängig machen wollten. Die Bank stellte Strafanzeige und rollte den Fall ihrerseits auf. Allerdings ging die Bank zunächst davon aus, dass Diana H. als Kontoinhaberin etwas damit zu hatte. Das war aber offenbar nicht der Fall. „Der Sohn hat die Gutmütigkeit und Leichtgläubigkeit seiner Mutter schamlos ausgenutzt“, plädierte Rechtsanwalt Hahn.

Betrügerische Absicht

Bei den weiteren Ermittlungen kam zudem heraus, dass es sich bei dem angebotenen Smartphone keineswegs um einen Einzelfall handelte. In insgesamt drei Fällen konnte zumindest eine betrügerische Absicht des Sohnes unterstellt werden. Der Sohn wurde zur Verhandlung auch als Zeuge geladen, erschien aber nicht. „Er hätte auch ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen können“, erklärte die Richterin. Er ist in erste Linie mit der Angeklagten verwandt, muss also vor Gericht keine Auskunft geben. Außerdem hätte er sich auch selbst belasten können. Schließlich sei davon auszugehen, dass er wusste, was er getan hat. Die Bank hatte bei ihren Ermittlungen herausbekommen, dass der Sohn die Anhebung getätigt hat. Die Kameras hatten ihn aufgenommen, er wurde auch von seiner Mutter identifiziert.

„Der Vorwurf gegen die Angeklagte kann nicht aufrechterhalten werden“, erklärte Staatsanwältin Franziska Goldbeck. „Die Taten wurden vom Sohn begangen.“ Auch Rechtsanwalt Axel Hahn forderte einen Freispruch und sprach von einem Tatmuster, das dem Sohn geordnet werden können.

Freispruch

Richterin Carmen Grell folgte den Plädoyers. „Der Vorwurf konnte nicht nachgewiesen werden. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.“

Inwieweit die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen gegen den Sohn einleitet, blieb offen. Ein Zivilverfahren ist bereits anhängig. Die Bank fordert mehr als 1000 Euro zurück.

Von Ditmar Wohlgemuth