Delitzsch

Ganz locker sitzt sie da an einem der Tische des Eiscafés in den Delitzscher Bahnhofspromenaden. Jennifer Rast soll gleich erstmals in der Loberstadt ihre neuen Songs vorstellen, das Publikum wartet gespannt auf sie, ihre Karriere im Schlagergeschäft soll dieses Jahr richtig Fahrt aufnehmen. Aber sie ist wie immer – tiefenentspannt, ruhig, gelassen, weit weg von jeder Verbissenheit.

Große Pläne

Das muss das Erfolgsrezept der 27-Jährigen sein. Seit Jahren tritt sie als Schlagersängerin von Tag der Sachsen bis Vereinssause auf, sorgte mit einer Interpretation des Peter Maffay-Klassikers Nessaja („Ich wollte nie erwachsen sein“) erst Anfang des Jahres für reichlich Furore in der Delitzscher Internetgemeinde und endgültig für Aufsehen unter Produzenten. Nun hat Jennifer einen Manager, eine Stimmtrainerin, einen Produzenten und neue, eigene Songs, die sie mit erfahrenen Komponisten erarbeitet hat. „Es ging alles Schlag auf Schlag“, staunt sie selbst über die letzten Monate. Die nächsten werden wohl noch turbulenter.

Rohdiamant mit Stimme und Talent

„Wenn alles klappt, wird noch dieses Jahr und vor Weihnachten eine Maxi erscheinen“, sagt Uwe Bernert von der Deubel-Künstlervermittlung, wo Jennifer jetzt unter Vertrag ist. 2019 oder 2020 soll dann nach dieser CD mit ein paar Songs schon das erste, vollwertige Album erscheinen. Jennifer Rast, findet Uwe Bernert, sei ein Rohdiamant mit Talent und Stimme. „Wir sind auf dem Weg zum Olympiastadion“, lacht der Manager, „man muss große Ziele haben, Jennifer hat das Potenzial dafür.“

Das ist unstrittig. Jennifer Rast hat jene volle Stimme, das gute Aussehen, das strahlende Lächeln und das nötige Talent, das es im Schlagergeschäft braucht. Sie mag Schlager und steht voll dahinter, denn sie drückt ihre Gefühle singend bevorzugt in deutscher Sprache aus und trällerte schon als Teenager lieber Lieder à la Helene Fischer als Popdudelei von Taylor Swift. Eine Karriere im Schlager-Metier kann sie sich seit Kindertagen vorstellen, verbissen angehen wollte sie es aber nie. Für die bodenständige 27-Jährige standen erstmal die Ausbildung und die Familie im Vordergrund. Das Töchterchen der Zahnarzthelferin geht inzwischen in den Kindergarten und Mama Jennifer legt jetzt los. „Schritt für Schritt“, sagt sie. Immer eins ganz nach dem anderen, immer gelassen. So kennt man sie vielleicht bald nicht nur in Delitzsch.

Von Christine Jacob