Schenkenberg

Lieder, wie gemacht für den träumerischen Frühlingsabend: Judith von Hiller kommt am Sonnabend mit ihrem Programm „ Schwebeflug“ nach Schenkenberg in die Pfarrscheune. Ob Chansons, Balladen, ob Pop oder Jazz. Sie kann Musik. In Leipzig geboren, im Krostitzer Ortsteil Hohenossig aufgewachsen, sind erste Schritte auf diesem künstlerischen Weg eng mit Delitzsch verbunden. Denn hier gibt es die Musikschule. „Da bin ich ganz lange hingegangen“, erinnert sie sich. Sie denkt noch heute an eine ihrer ersten Gitarrenlehrerinnen: „Andera Hopf hat mir viel Mut gemacht, mich zu schwierigen Vorspielen begleitet, sogar erste Kontakte beim Studium in Weimar hergestellt.“ Der Vater, der die Druckgrafikwerkstatt in Hohenossig betreibt, aber auch Schlagzeug spielt, dürfte mit den Sessions seiner „jazzvernarrten Freunde“ sicher noch frühere Eindrücke beim Kind hinterlassen haben.

Klassik und Weltmusik

So folgte dem Studium Klassische Gitarre in Weimar ein Aufbaustudium Weltmusik in Dresden. Immerhin war’s die Musikalität der Brasilianer, die ihr auf einer Reise klar gemacht hatte, wo sie im Beruf und im Leben hin will.

Besondere Sachverhalte

„Sanfte Stimme, virtuoses Gitarrenspiel, Poesie, Traumreisen, Sternenhimmel“ – das sind Worte, mit denen ihre Musik auf der eigenen Website beschrieben ist. Es ist viel Gefühl in ihren Kompositionen. Und ebenso viel glasklare Präzision. Sie singt „deutsche Pop-Chansons“, aber es gibt ebenso englische Texte. Besonderes ist in der anderen Sprache offenbar leichter zu transportieren. Ob nun in “Strange behaviour“ mal weniger sanft angefragt wird, ob der- oder diejenige, einen Lautverstärker braucht, um die Aufforderung zum Gehen zu verstehen: „You – leave me alone. Do I need a megaphone?“. Oder wenn es in einem anderen Song um Grenzen geht, die zärtlich zu überschreiten sind.

Band-Premiere in Schenkenberg

Jedenfalls ist der Auftritt im Delitzscher Ortsteil eine Premiere. In der neuen Formation sind Traum-Keyboarder und -Trommler Arne Donadell und Peter Kuhnsch mit im Boot. Die Sängerin selbst war bereits zwei Mal in der Scheune, vor vielen Jahren, als sie noch Rößler hieß. Einmal im Vorprogramm von Christina Lux und ein zweites Mal gemeinsam mit dem Dresdner Gitarristen Marco Pfennig.

Kreative Krabbler

Erinnert sich noch jemand an die Delitzscher Türmerstocher mit den lockigsten Haaren? Das war sie. „Oje. Ist das lange her“, sagt die heutige Leipzigerin lachend. Damals in den 90ern war sie Teenager. Nicht ganz so lang liegt die Produktion der CD voller eigener Songs zurück. 2009 steht auf dem Cover. Dazwischen waren viele künstlerische Projekte, aber auch das Kreativste, was es gibt: zwei Kinder. Ein Geschenk. „Es fängt jeden Moment an zu krabbeln und quietscht in den höchsten Tönen. Und es probiert auch schon fleißig meine Gitarren aus. Nun beschütze ich also vorerst meine Instrumente mehr, als dass ich auf ihnen spiele“, schrieb sie im vorigen Jahr. Doch nun ist auch der Jüngste im Kita-Alter. Zeit, musikalisch erneut aufzubrechen. Sie hat mit Freunden das passende Video für den Sommer produziert: Ihr Song über den Tag am See am Stadtrand mit Fahrrad, Kind, Gitarre für Hippie-Songs und Sand zwischen den Zehen.

Sonnabend, 13. April, Judith von Hiller & Band, Pfarrscheune Schenkenberg, Vierzehner Reihe 2, Einlass: 19.30Uhr, Beginn: 20.30Uhr. Internet: www.judithvonhiller.de; www.pfarrscheune-schenkenberg.de.

Von Heike Liesaus