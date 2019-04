Delitzsch

Helfen ist nun mal die Spezialität von Menschen, die sich in der Blaulicht-Szene engagieren. Und unter der Devise haben die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Delitzsch nun am vergangenen Wochenende im Tiergarten Delitzsch tatkräftig geholfen. Zum ersten Mal rückten die Jungs und Mädchen im Alter von 8 bis fast 18 Jahren zum Arbeitseinsatz aus, brachten einiges im kleinen Zoo auf Vordermann.

Der Arbeitseinsatz der Jugendfeuerwehr Delitzsch galt dem Tiergarten. Quelle: Christine Jacob

„Wir haben uns die Einrichtung ausgesucht, weil wir hier gerne unterstützen möchten, denn die Kinder besuchen ja in ihrer Freizeit auch mal den Tiergarten“, erklärte Jugendwart Lars Kummer. Der gestandene Feuerwehrmann und seine Kameradinnen und Kameraden betreuen mittlerweile 30 Kinder und Jugendliche, die im Idealfall später einmal in den aktiven Dienst wechseln sollen. Allein um Feuerwehr soll es bei den Treffen aber nicht immer nur gehen, die Kids wollen sich auch darüber hinaus gerne einbringen. Es wurden Zäune gestrichen und lasiert, der Teich im Gehege der Kronenkraniche gereinigt und weitere Gehege sauber gemacht. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz. Am Ende gab es Essen und eine exklusive Führung hinter die Kulissen. Damit bedankte sich Tiergartenleiterin Julia Gottschlich bei den 19 angereisten Jugendfeuerwehrmitgliedern, die halfen die Einrichtung richtig frühlingsfrisch zu machen. „Wir sind sehr dankbar für solche Hilfen“, so die Tiergartenleiterin, „es ist schön zu sehen, wie gut die Jugendfeuerwehr drauf ist und dass hier jeder jedem hilft, die Großen zum Beispiel bringen den Kleinen was bei.“

Von Christine Jacob