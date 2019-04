Krostitz

Ein Jugendlicher (16) und ein 13-jähriges Kind befanden sich am Ostersamstag mit ihren Fahrrädern auf dem Heimweg vom Osterfeuer in Krostitz. Auf dem Rückweg machten sie kurz Halt an einer Tankstelle. Hier kam es gegen 22.40 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit drei männlichen Personen, die an einem Pkw an einer Tanksäule standen. Es ging um die Musikboxen, die die beiden Fahrradfahrer umhängen hatten. Danach führen der 16-Jährige und der 13-Jährige in Richtung Krensitz davon. Als sich die beiden in der Friedenstraße/ Hohenrodaer Straße befanden, kamen plötzlich von hinten zwei männliche Personen auf sie zugerannt und zerrten sie von den Fahrädern. Dabei forderten sie die Herausgabe der Musikboxen. Der 16-Jährige bekam sofort einen Tritt in den Rücken und einen Faustschlag in das Gesicht. Der 13-Jährige erhielt einen Schlag vor den Brustkorb. Anschließend rannten die beiden Angreifer zu einem Pkw, welcher 20 Meter weiter stand und entfernten sich mit diesem in Richtung Delitzsch. Die Verletzten riefen die Polizei. Das Rettungswesen traf ebenfalls ein und die beiden wurden ambulant behandelt. Der Stehlschaden beläuft sich auf ungefähr 400 Euro.

Personenbeschreibung eines Täters

Zur Personenbeschreibung wurde zu einer Person folgendes bekannt:

- ca. 170 bis 175 cm groß

- kräftige Gestalt

- kurze, braune gegeelte Haare

- blaue Jeans und schwarze Stoffjacke.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Tel. 034202 66 100 zu melden.

