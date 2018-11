Wölkau/Delitzsch

Wird auch in der Gemeinde Schönwölkau ein Jugendparlament etabliert? Diese Frage steht in der Gemeinde aktuell zur Debatte. Zumindest haben die Erwachsenen das Thema auf dem Schirm, das jugendliche Interesse dagegen scheint gering.

Kaum Interesse von Jugendlichen

Im September-Amtsblatt hatte Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) das Thema aufgebracht und geschildert, dass sich mit einem Jugendparlament Jugendliche zwischen dem vollendeten 14. und 24. Lebensjahr einbringen könnten und bei jugendspezifischen Themen auch Empfehlungen für den Gemeinderat aussprechen könnten. Tiefensee forderte dazu auf, sich bei Interesse bis Ende Oktober zu melden. Eingegangen ist keine Meldung. Nun will der Gemeinderat das Thema bis nach der Kommunalwahl aussetzen und dann noch einmal gezielt auf Jugendliche zum Beispiel in Vereinen, der Jugendfeuerwehr und den Jugendclubs zugehen. Bis dahin könne man auch schauen, wie das Jugendparlament in Delitzsch laufe. Das Gremium hat sich vor Kurzem konstituiert und will sich nun regelmäßig treffen. Die Wahlbeteiligung war mit unter fünf Prozent sehr gering, elf von zwölf Sitzen sind besetzt.

Von Christine Jacob