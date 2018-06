Krostitz

Sportlehrerin Beate Melior gab gestern das Startzeichen. Die 6a und 6b der Krostitzer Oberschule spurteten los. Es ging ins Grüne und um mehr: Die 420 Meter lange Strecke führte durch den Leinepark. Jeder sollte innerhalb einer halben Stunde möglichst viele Runden laufen. Dafür hatten die Schüler Sponsoren geworben. Meist hatten sich die Eltern oder Großeltern bereit gefunden, den Sprösslingen je nach ihren Möglichkeiten ein Entgelt pro Runde in Aussicht zu stellen. Nun lag es an jedem einzelnen, wie viele Meter und Euro beim Lauf zusammenkamen. Alle Jahrgänge starteten nacheinander zu versetzten Zeiten. Gezählt wurde mit Hilfe von Gummi-Bändchen, die am Rundenziel vergeben wurden und die dann abgerechnet werden konnten. Silva Musial saß am Rande und gehörte somit zum Publikum. „Wir haben uns gesagt, wir gehen einfach mal hin. Ich finde das als Oma toll und die Kinder können ja nicht, weil sie arbeiten. Eigentlich hätten noch mehr Zuschauer dabei sein können.“ Aber auch Annelie und Dieter Enders waren da: „Wir wollen uns das schon ansehen und nicht nur das Geld geben.“ Aber die Enkelin habe darum gebeten, dass nicht ausgerechnet sie namentlich angefeuert wird, verrieten sie lachend. „Klatschen dürfen wir.“

Erwartungen sind übertroffen

Die Sportlehrerin hielt den Läufern inzwischen ein Pappschild mit einer großen Fünf entgegen. Nur noch fünf Minuten Laufzeit. Heike Quasdorf saß mit am Tisch, wo die Laufrunden abgerechnet wurden. Sie leitet die 8a, die den Wettkampf, der in den Sporttag integriert wurde, vorbereitet hatte. „Wir haben Plakate entworfen und aufgehangen, jetzt werden auch die Runden-Gummis verteilt“, erklärte sie. Nebenan waren Förderverein und Schülerfirma dabei, die Wettkämpfer mit Getränken zu versorgen. Glückliche und mehr oder weniger erschöpfte Gesichter bei den Läufern. Die zwölfjährige Pepita hatte elf Runden geschafft: „Ich laufe ja sowieso gern.“ Pascal und Lenni urteilten: „Es hat Spaß gemacht. Es war anspruchsvoll, aber es ging.“ Wie viel Geld zusammengekommen ist, wird am Zeugnisausgabe-Tag verkündet. Schon jetzt zeichnete sich ab: Dank der Großzügigkeit der Sponsoren und des Enthusiasmus der Schüler werden wohl mehr als eine Parkbank und ein Insektenhotel für den Leinepark, den die Krostitzer Oberschule bald im Namen tragen will, beschafft werden können.

Von Heike Liesaus