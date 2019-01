Krostitz

Solche Gäste hat die Gemeinderatssitzung in Krostitz nicht so oft: Zwei Jugendliche meldeten sich zu Wort. „Gibt es Pläne für einen Jugendclub in Krostitz. Wir finden den jetzigen Zustand gerade in der kalten Jahreszeit untragbar“, wendete sich Fabian Banse, der gemeinsam mit Florian Horn in den Gästereihen saß, an das Gremium. „Der damalige Jugendclub wurde aufgelöst, weil es einige Probleme gab. Der Raum wurde erst einmal für die Bibliothek genutzt und steht jetzt vorwiegend den Senioren zur Verfügung“, erinnerte Bürgermeister Wolfgang Frauendorf ( CDU). Aber er wusste Rat: „Eventuell können wir in der Oberschule etwas machen. Wir versuchen derzeit, Fördermittel zu bekommen, um etwas im Untergeschoss auszubauen. Dort gibt es schon das Schülercafé. Und es wird Raum frei, weil aufgrund der Heizungsumstellung keine Ölbehälter mehr gebraucht werden. Ich denke, wir finden eine Lösung.“

Neutraler Ort ist gefragt

Die beiden 16-Jährigen kommen aus den Orten Krostitz und Hohenossig. Sie sind gemeinsam zur Grundschule gegangen. „Wir kennen uns seit der ersten Klasse“, erklärten sie nach der Sitzung. Heute geht der eine aufs Gymnasium in Taucha, der andere besucht die Berufsschule in Delitzsch und sie sind immer noch befreundet. So wie viele Jugendliche in der Gemeinde. Aber wenn sie sich Jugendliche treffen wollen, bleiben oft nur die Elternhäuser, -wohnungen oder -gärten. „Das ist nun mal nichts Neutrales. Im Sommer kommen dann Gruppen zum Beispiel am Bolzplatz zusammen. Sie haben nun mal nichts anderes. Den Vandalismus, der da auftrat, heiße ich nicht gut. Aber das wäre vielleicht nicht passiert, wenn es einen Treff gegeben hätte“, schätzte Florian Horn ein.

Von Heike Liesaus