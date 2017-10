Junglandwirt Anton Felgner aus Wiedemar hat große Pläne

Anton Felgner wuchs seit seiner Kindheit mit Tieren und Gartenarbeit auf. Seine Leidenschaft machte er zum Beruf, er wurde Landwirt. Auch im Nebenerwerb betreibt er Landwirtschaft. In Kürze will er einen Dorfladen in Wiedemar eröffnen und dort Erzeugnisse aus eigenem Anbau und Produktion anbieten.