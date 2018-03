Kabinett tagt im Delitzscher Barockschloss zum Thema ländlicher Raum und Genossenschaften

Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Mitglieder der Staatsregierung trafen sich am Dienstag zu einer auswärtigen Kabinettssitzung in Delitzsch. Dabei ging es neben dem zentralen Thema ländlicher Raum auch um Genossenschaften. Vor diesem Hintergrund besuchte der Ministerpräsident auch das Genossenschaftsmuseum in der Kreuzgasse 10.