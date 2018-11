Löbnitz

Die Kantorei Löbnitz hat in den kommenden Wochen viel vor. Bei sieben Events ist ihre Stimme gefragt. „Die Advents- und Weihnachtszeit ist für uns eine arbeitsintensive, anstrengende aber auch erfreuende und tröstliche Zeit. Geistliche und weltliche Weisen werden in den verschiedenen Konzerten zu hören und mitzusingen sein“, erklärt die Kantorin Christiane Hentsch.

Musikalischer Siebenmeilenlauf

Am ersten Advent, dem 2. Dezember, startet dieser musikalische Siebenmeilenlauf: Ab 16 Uhr singen die Löbnitzer in der Hospitalkirche in Delitzsch. Am Sonnabend, dem 8. Dezember, ist der Auftritt im Valere-Pflegeheim des Heimatortes geplant. Am zweiten Advent findet das traditionelle und große Adventskonzert ab 16.30 Uhr unter der barocken Bilderdecke der Kirche Löbnitz statt. Unterstützung bekommt der Chor dann wieder von Schülern des Musikleistungskurses des Evangelischen Schulzentrums Leipzig. Am dritten Advent ist das Ensemble um 14 Uhr in Hohenroda zu Gast, um gleich danach, um 16 Uhr, traditionell in der Reibitzer Kirche eine kleine Adventsandacht zu feiern.

Bis zum Dreikönigssingen

Natürlich ist die Kantorei auch am Heiligen Abend bei der Christvesper mit Krippenspiel ab 17 Uhr in der Löbnitzer Kirche zu hören. Und schließlich noch am 6. Januar im Heimatort, aber dann in der katholischen Kirche, beim Dreikönigssingen, das die Reihe der Weihnachtskonzerte beendet.

Erster Treff vor 25 Jahre

Der erste Treff der Kantorei liegt 25 Jahre zurück: Im September 1993 fanden sich im Turmzimmer der evangelischen Kirche Löbnitz 14 sangesfreudige Frauen zusammen, um als Chor gemeinsam ihrer Freude am Singen Ausdruck zu verleihen. Bald waren ihre ersten Lieder im Gottesdienst zu hören. Während anfangs meist Choräle und Volkslieder gesungen wurden, gehören heute auch Kantaten, Motetten und Gospels zum Repertoire. Und so fand 1994 auch das erste der traditionellen Adventskonzerte in Löbnitz statt. 1995 gründete sich der Verein.

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr ist Chorprobe im Gemeinderaum des evangelischen Pfarrhauses Löbnitz, Delitzscher Straße 3. Wer Freude am Singen hat, ist dort immer willkommen. Info: auf www.evangelische-kirchen-löbnitz.de

Von Heike Liesaus