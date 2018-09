Döbernitz

Ich bin positiv überrascht, das es auch heute so gut besucht wird“, äußerte sich Geschäftsführerin Andrea Lienig am Samstagnachmittag in Hinblick auf zahlreiche andere Volksfeste über die großen Besucherströme zum Hoffest auf dem Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz.

Zur Galerie Viele Besucher ernteten und feierten beim Hoffest in Döbernitz.

Vor allem am Mittag reihten sich die Besucher zum traditionellen Kartoffelstoppeln eng aneinander. Bewaffnet mit Beuteln und Körben sammelten die eifrigen Besucher die frisch aus dem Boden geschleuderten Kartoffeln, dazwischen einige Kinder, die dort in die historisch traditionelle Landwirtschaft eintauchen konnten.

Neben der historischen und der modernen Landwirtschaft, dem volkstümlichen Musikprogramm und den Angeboten für Kinder, steht das Hoffest bekanntlich inzwischen jedoch auch jährlich für die zahlreichen regionalen Direktvermarkter. Stände wie von der Oschatzer Marktfleischerei, aber auch ein Infostand samt Quiz des Regionalbauernverbandes ließen Besucher in die heutige Landwirtschaft mit ihren Berufen blicken.

Von Alexander Prautzsch