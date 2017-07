Rackwitz. Am Dienstag, den 29. November 2016, wollten zwei Mitarbeiterinnen (32, 33) eines Einkaufsmarktes in Rackwitz nach dem Ende ihrer Schicht das Gebäude über den Personalausgang verlassen, als sie noch nicht ahnten, dass vor der Tür bereits ein unbekannter Täter lauerte.

Vierstelliger Bargeldbetrag erbeutet

Der unmaskierte Mann hielt eine Pistole in der Hand und forderte die Frauen sofort auf, zurück in den Markt zu gehen und ihm den Tresor zu öffnen. Der Räuber sprach Deutsch mit erkennbarem sächsischen Dialekt und bedrohte die beiden Frauen sowohl verbal als auch mit seiner Pistole. Aus Angst öffneten die Mitarbeiterinnen den Tresor und übergaben dem Täter einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Auffällig ruhig und selbstkontrolliert verließ der Täter nach dem Raub den Laden und entkam unerkannt. Die beiden Frauen wurden während des Überfalls nicht verletzt.

So soll der Räuber aus Rackwitz laut Phantombild aussehen. Quelle: polizei leipzig

Der Täter konnte später gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben werden:

– ca. 1,70 – 1,75 m groß

– schlanke, dünne Statur

– ca. 25 – 30 Jahre alt

– helle Augen

– roch stark nach Rauch

– besaß an den Wangen auffällige Akne-Narben

– verhielt sich sehr ruhig und kontrolliert

– sprach Deutsch mit sächsischem Dialekt

– trug eine dunkle Jogginghose

– und eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Wer erkennt den Täter anhand der Beschreibung oder des Phantombildes? Wem ist am Tatabend etwas im Bereich der Rackwitzer Hauptstraße aufgefallen, was mit dem Raub in Verbindung stehen könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle oder bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden Tel: 0341966 4 6666 oder sich an die Torgauer Polizei, Husarenpark 21 zu wenden, Tel: 03421 756 - 325 zu melden.

Von LVZ/gap