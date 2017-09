Katastrophenschutz-Großübung in Delitzsch

Nordsachsen/Delitzsch. Eine Großübung mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes, des Krankenhauses Delitzsch und Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises findet am Sonnabend im Stadtgebiet Delitzsch und in der Gemeinde Elsnig statt. Dazu werden mehr als 400 Einsatzkräfte mit dutzenden verschiedenen Fahrzeugen unterwegs sein, teilte das Landratsamt jetzt mit.

Für die Großübung hat die Bundeswehr das Gelände des Standortübungsplatzes der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch zur Verfügung gestellt. Geprobt werden unter anderem das Löschen eines Waldbrandes mit Aufbau einer Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke, die Menschenrettung nach einer Explosion, das Einrichten eines Verletzten-Sammelplatzes und der Transport Verletzter in ein geeignetes Krankenhaus sowie das Erkunden von zwei Gefahrstoffen und deren Bergung. Im Krankenhaus Delitzsch werden die Aufnahme und Versorgung von Patienten nach einem Massenaufkommen von Verletzten, das Heranführen von Personal und die strukturellen Abläufe bei derartigen Ausnahmebedingungen über die Notaufnahme geübt.

Einsatz von Pyrotechnik

In Elsnig im Nordosten des Landkreises wird derweil der Externe Notfallplan für den Betriebsbereich der Spreewerk Lübben GmbH im Ortsteil Vogelgesang überprüft. Dabei wird angenommen, dass es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand auf dem Firmengelände gekommen ist. Insgesamt werden etwa 140 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei mit 20 Fahrzeugen an der Übung in Vogelgesang dabei sein.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass bei der Übung auch Pyrotechnik zum Einsatz kommt, und bittet Anlieger für die kurzzeitig erhöhte Lärmbelästigung um Verständnis.

Von lra