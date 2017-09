Katastrophenszenario: Ausnahmezustand bei Delitzsch

Delitzsch. So etwas hat es lange nicht gegeben: Mehr als 400 Einsatzkräfte im Dienst, knapp 80 Fahrzeuge unterwegs, immer wieder Blaulicht und Martinshorn. In einer groß angelegten Übung haben Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutzeinheiten und Krankenhaus Delitzsch einen Ernstfall geprobt, den es mit seiner Ausdehnung von Brand bis Explosion und ABC-Alarm so hoffentlich nie geben wird.

Los ging es mit einem Waldbrand in der Goitzsche nahe des Bundeswehrstandorts.

Scharfer Übungsstart am Samstag gegen 9.30 Uhr: Das Personal in der Unteroffiziersschule des Heeres (USH) bemerkt einen Waldbrand, der aus Richtung Sachsen-Anhalt auf das Kasernengelände überzugreifen droht und ruft in der Leitstelle in Leipzig an. Der Waldbrand breitet sich rasend schnell aus, die Kräfte der Delitzscher Feuerwehr, von den Ortsteilwehren und aus der Gemeinde Löbnitz bekommen die Lage so nicht in den Griff – Einsatzkräfte aus Doberschütz und Hohenprießnitz müssen in diesem Szenario nachalarmiert werden, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. So arbeiten Feuerwehrleute zusammen, die sonst nichts miteinander in Kontakt kommen, lernen sich kennen – für den Ernstfall definitiv von Vorteil.

Explosion auf Bundeswehrgelände

Noch während der Waldbrand zu bekämpfen war, kam es zu Explosion und Brand in einem Gebäude der Bundeswehr.

Während dieses Szenario noch läuft, kommt es kurz nach zehn im Übungsgelände der USH zu einer Explosion. Wieder sind alle Kräfte gefordert. Wieder geht alles zügig und kontrolliert über die Bühne. 21 Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude befanden, werden vermisst und müssen gerettet werden. Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten Hand in Hand.

im Kreiskrankenhaus Delitzsch wurde sich schließlich um die „Opfer" gekümmert und auch dort der Notfallplan einmal durchgespielt.

Die vielen Verletzten müssen erstmal aus dem brennenden Gebäude gerettet, vor Ort schon behandelt und in ein geeignetes Krankenhaus gebracht werden. So etwas nennt man ManV (Massenanfall von Verletzten), die sogenannte Schnelleinsatzgruppe (SEG) kommt dabei ebenfalls zum Einsatz. Später werden die „Opfer“ im Delitzscher Krankenhaus behandelt, das damit ebenfalls seinen Alarm- und Einsatzplan überprüft.

Kräfte von Oschatz bis Delitzsch gefordert

Auch zu einem Gefahrgut-Unfall ist es gekommen, während die anderen Kräfte noch im Einsatz waren.

Als ob das alles noch nicht genug Arbeit für einen Vormittag wäre, setzt um 10.30 Uhr ein Gefahrgut-Unfall dem Ganzen noch die Krone auf. Bei der Explosion sind auch zwei Fässer beschädigt worden und gefährliche Flüssigkeit tritt aus. Der ABC-Zug rückt aus, um auch diese Lage unter Kontrolle zu bringen.

„Kräfte aus dem gesamten Landkreis sind im Einsatt“, so Ordnungsdezernentin Angelika Stoye zur Großübung, bei der am Ende 418 Rettungskräfte von Oschatz bis Delitzsch beteiligt sind.

Auch in Elsnig/Vogelsang gab es eine Übung, dort wurde ein Brand auf einem Firmengelände inszeniert. Beide Szenarien sind vorab vom Landkreis Nordsachsen angekündigt worden, um die Bevölkerung zu beruhigen. Ob nun vorher bekannt oder nicht, die Übung hat Gewicht für die Retter – und sie haben bewiesen, dass sie einem Katastrophenszenario für Nordsachsen definitiv gewappnet sind.

Von Christine Jacob