Katharina Mittmann übernimmt die Projektleitung am Schalom Begegnungszentrum in der Mauergasse in Delitzsch. Damit wird sich die Einrichtung, die über eine einzigartige Erlebnisausstellung verfügt, noch mehr den Themen Holocaust, Judentum, Antirassismus, aber auch dem Leben des jüdischen Mädchens Anne Frank widmen können.