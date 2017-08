Kein FKK für Delitzsch mehr

Delitzsch. Man soll eben aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht ist es, so traurig es die Fans auch stimmen mag, daher am besten, wenn der Factory-Kino-Kult (FKK) in der Delitzscher Altstadt nun vorbei ist. Die Macher Elke Fahr, Detlef Schwuchow und Joachim Frisch haben sich entschieden, das Kult-Event rund um alte DEFA-Streifen nicht mehr stattfinden zu lassen. FKK ist Geschichte.

Delitzscher Kult hat ein Ende

Die FKK-Ära währte fünf Jahre und ging – wie passend – in der Nacht zum Mauerbaujubiläum am 13. August mit der letzten Vorstellung zu Ende. Angefangen hatte alles im Jahr 2013 mit der Idee, einfach in größtmöglicher Runde DEFA-Streifen von anno DDR-zumal zu schauen, aus einer Kantine namens „Hammer ’nich“ zu speisen und alles wie früher, nur besser zu erleben. Zudem hatte Delitzsch im Gegensatz zu heute damals noch immer kein Kino und wollten die Macher etwas gegen diese Misere setzen. Das FKK wurde schnell Kult, die Plätze waren stets Monate im Voraus schon ausgebucht, so gewaltig war der Zuspruch. Ein ganzes Team aus Helfern sowie Sponsoren wie WGD und Stadtwerke unterstützte die Fotostudiobetreiber Elke Fahr und Detlef Schwuchow sowie Filmvorführer Joachim Frisch, zum Einsatz kam inzwischen 61 Jahre alte Vorführtechnik.

Es war vor allem aber eine Menge Arbeit. Nun wolle das FKK-Team einfach „Tschüss“ sagen, so Elke Fahr. Die vergangenen fünf Jahre seien toll und voller herzlicher Begegnungen und unvergesslicher Momente gewesen. „Trotz all der Anstrengungen möchten wir keine Minute der FKK-Zeit missen“, so die Macher.

Von cj