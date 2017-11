Kein Schulplatz per Lostopf: Rackwitz hofft auf Mitwirken der Eltern

Die beiden Grundschulen in Zschortau und Rackwitz gehören ab dem Schuljahr 2019/ 20 einem gemeinsamen Schulbezirk an. Eltern haben nun die Wahl, wo sie ihre Kinder einschulen lassen. Die Gemeinde hofft so, Schüler nicht per Los verteilen zu müssen. Denn der Schulstandort in Zschortau stößt an seine Grenzen.