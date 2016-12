Nordsachsen. Nachdem am 23. November der Ausbruch der Geflügelpest bei einem Wildvogel im Landkreis Nordsachsen amtlich festgestellt wurde, richtete das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Nordsachsen per Allgemeinverfügung einen Sperrbezirk von mindestens drei und ein Beobachtungsgebiet von mindestens zehn Kilometern um den Fundort des Wildvogels ein. Die Grenzen des Beobachtungsgebietes sind mit entsprechenden Hinweisschildern seit dem 24. November ausgewiesen. Die zuständige Behörde ordnete Maßnahmen im Beobachtungsgebiet für die Dauer von 30 Tagen nach Feststellung an.

Seit der amtlichen Feststellung der Wildvogel-Geflügelpest im Stadtgebiet Delitzsch am 24. November wurden im Sperr- und Beobachtungsgebiet keine weiteren Befunde bei Wildvögeln oder Nutzgeflügel nachgewiesen. Die angeordneten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet sind daher aufzuheben. Der Ausbruch der Wildvogelgeflügelpest für die Stadt Delitzsch und deren Umland gilt als erloschen.

Ungeachtet dessen bleibt die sachsenweite Aufstallpflicht weiterhin bestehen! Demnach sind Geflügel und gehaltene Vögel in geschlossen Ställen oder unter einer nach oben abgedeckten Schutzvorrichtung unterzubringen, welche einen Kontakt zu Wildvögeln verhindert. Geflügelhalter, die ihre Haltung noch nicht beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt angezeigt haben, werden aufgefordert, dies nachzuholen. Halter von bereits angezeigten Haltungen werden aufgefordert, die gehaltene Anzahl der Tiere beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu aktualisieren.

Weitere Informationen auf der Internetseite des Landratsamtes unter „Aktuelles“.

Von Frank Pfütze