Keine neue Kita für Delitzsch

Delitzsch. Die Stadt Delitzsch wächst. Es entstehen neue Baugebiete zum Beispiel in Schenkenberg. In der Schkeuditzer Straße wird in der künftigen „Schulze-Delitzsch-Siedlung“ ein Areal mit 35 Einfamilien- und Doppelhäusern sowie elf Reihenhäusern wachsen. Potenziell alles Dinge, die dank Nachwuchs auch für weiteren Zuwachs in der Einwohnerstatistik sorgen könnten. Dennoch hält die Stadt Abstand von der Planung einer neuen, zwölften Kita, erklärt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) auf Anfrage. „Es gibt aktuell keine Überlegungen für einen komplett neuen Kita-Standort“, betont das Stadtoberhaupt.

Regenbogen-Sanierung war richtige Entscheidung

Erstmal soll das Vorhandene saniert werden und die neuen Horte an der Grundschule Ost und der Zentralhort in der einstigen West-Schule fertiggestellt werden. Insgesamt 400 Hortkinder haben damit Platz, was wiederum Erleichterung in den Kitas bringt und dort mehr Raum für Krippen- und Kindergartenkinder. Mittelfristig sei zudem der Bedarf an Kita-Plätzen in der Loberstadt gedeckt, so Wilde. Die weitere Entwicklung könne und müsse man abwarten. Es könne natürlich passieren, dass die Prognosen des Landkreises zur Entwicklung der Kinderzahlen wieder falsch liegen. Unter diesen falschen Angaben war die Stadt zunächst von einer Schließung der Kita Regenbogen ausgegangen und hat diesen Entscheid vor einem Jahr wieder zurücknehmen müssen. „Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Regenbogen zu behalten“, sagt Wilde nun. Die Kita im Norden soll bald im laufenden Betrieb saniert werden.

Von Christine Jacob