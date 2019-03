Krostitz

16 030 Bücher stehen in den Regalen der Krostitzer Gemeinde-Bibliothek. „Damit können wir uns doch sehen lassen“, stellt Leiterin Kerstin Kubitza stolz fest. Außerdem gibt es 919 Nutzer. „Und zwar aktive“, betont sie. Das komme nicht von ungefähr. Schon mit den Vorschulkindern wird Kontakt aufgenommen. Einmal im Monat kommen sie in die Bücherräume. Dann stellt ihnen die Bibo-Chefin altersgerechte Bücher vor. Seit dem die Bibo 2013 in Räume in der Turnerstraße umziehen konnte, ist auch der Platz dafür da.

Der erste Ausweis

Die Schulanfänger bekommen hier eine extra Einführungsstunde und den Bibo-Ausweis. „Einen eigenen Ausweis mit ihrer eigenen Unterschrift. Da sind sie dann richtig stolz“, freut sich die 57-Jährige mit leuchtenden Augen. Die Erstklässler haben ihr GTA-Angebot mit den Leseomis, die ihnen vorlesen. Die Größeren lesen dann selbst in der Bibliothek. Gerade sind die Kinder aus der Grundschule im Ganztagsangebot „Bunte Welt der Bücher“ da. Die Zweitklässler sitzen in Sesseln oder auf Sitzkissen, sind in ihre Lieblingsbücher vertieft. Außerdem werden die Kinder regelmäßig zu Buchlesungen eingeladen. Es geht hin und her zwischen beiden Häusern. „Ich habe gerade einen Klassensatz mit Erich-Kästner-Büchern hingebracht“, erzählt Kerstin Kubitza.

Im onleihe-Verbund

Natürlich sind dann auch erwachsene Krostitzer Leser in der Turnerstraße. Auch sie werden mit den Neuerscheinungen versorgt. „Viele warten schon auf die neuesten Fortsetzungen bestimmter Reihen“, erzählt Kubitza. Seit Neustem können auch die Leser dieser Land-Bibliothek das onleihe-Angebot nutzen und digitale Medien im Internet ausleihen. Der scheidende Bürgermeister Wolfgang Frauendorf ( CDU) zieht positive Bilanz: „Die Gemeinden ringsum haben damals gesagt, dass sie die hauptamtlichen Bibliothekarinnen abschaffen. Das wollte ich nicht. Das hätte nicht funktioniert. Dann hätten wir die Bibliothek über kurz oder lang bestimmt schließen müssen.“ Nun gibt es eine Zusammenarbeit auch mit Zschortau und Rackwitz. Die ehrenamtlich betreuten Bibliotheken dort werden von Krostitz aus unterstützt. Und Kerstin Kubitza versorgt ebenso unter anderem die Hohenprießnitzer, die Löbnitzer, Jesewitzer und Kyhnaer mit, in dem sie die Buchbestellungen dafür mit übernimmt.

Von Heike Liesaus