Delitzsch

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag in Delitzsch ereignet hat, sucht nun die Polizei Zeugen. In der Beerendorfer Straße stand gegen 15 Uhr ein Schulkind an der Bushaltestelle, um sich über die Abfahrtszeiten zu informieren. Wie die Polizei mitteilte, sei in diesem Moment auch ein Fahrradfahrer an der Haltestelle vorbeigefahren und mit dem Fünftklässler zusammengestoßen. Beide kamen zu Fall. Der Radfahrer – ein Mann – stand auf und erkundigte sich nach dem Befinden des Schulkindes. Doch obwohl das Kind sagte, dass es Schmerzen am Kopf hat, sei der Radfahrer einfach weitergefahren, berichtete die Polizei. Er habe weder seine Personalien hinterlassen, noch Rettungsdienst oder Polizei verständigt. Das Kind erlitt eine Gehirnerschütterung und musste zur Behandlung ins Delitzscher Krankenhaus gebracht werden.

Wer hat was gesehen?

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Unfallhergang machen können, sich im Polizeirevier Delitzsch zu melden: Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58, 04509 Delitzsch, Telefon 034202 660.

Von lvz