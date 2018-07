Delitzsch

Ein fünfjähriges Kind hat am Sonnabend beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen eine Gehirnerschütterung erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei in Delitzsch hatte sich der Unfall gegen 10.15 Uhr am Sonnabend auf der B2 zwischen Leipzig und Krostitz in Höhe des Abzweiges nach Podelwitz ereignet.

An dieser Stelle war es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß eines Transporters und eines BMW gekommen. Nähere Informationen lagen noch nicht vor.

Von LVZ